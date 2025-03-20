Перша половина гри Україна – Бельгія завершилась перемогою "червоних дияволів". Підопічні Сергія Реброва програють 1:0 по ходу зустрічі, повідомляє 24 канал.

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Лукаку зробив різницю

Збірна Бельгія підходила до матчу проти України у ролі фаворита. Що стало одразу видно на полі. "Червоні дияволи" часто атакували та постійно володіли м'ячем.

"Синьо-жовті" надійно оборонялись та створювали небезпечні моменти, але не змогли забити гол. Наприкінці першого тайму Ромелу Лукаку вивів Бельгію вперед.

Гол Ромелу Лукаку: дивіться відео

У другому таймі збірна України спробує відігратись та здобути позитивний результат.