Проиграла первой ракетке мира: Элина Свитолина достойно вылетела в полуфинале турнира в Мадриде

Лучшая теннисистка Украины долго цеплялась за свои шансы в матче против Арины Сабаленко. Впрочем класс "нейтральной" теннисистки сыграл свою решающую роль.

Арина Сабаленка – Элина Свитолина (Украина) 2:0 (6:3, 7:5)

В Мадриде близится к завершению женский теннисный турнир категории WTA1000. Он стал удачным для украинок, ведь три из четырех наших теннисисток дошли до 1/8 финала, сообщает 24 Канал.

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Билась как могла

Лучше всего выступила Элина Свитолина, которая достигла аж полуфинала. Это первый за четыре года выход Свитолиной в такую стадию на "тысячнике". Впрочем, шансов пройти в финал было немного, поскольку соперницей украинки стала первая ракетка мира Арина Сабаленка.

"Нейтральная" теннисистка была явной фавориткой встречи, что и начала доказывать уже с первого сета. Белоруска уверенно брала геймы на своих подачах и смогла осуществить два брейка.

Больше интриги подарил второй сет. Он начался с проигранного Свитолиной гейма на своей подаче. Сабаленка же начала больше нервничать и не раз ошибалась. Это позволило Элине восстановить паритет в десятом гейме, при счете 4:5.

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Однако ненадолго. Украинка подарила Арине брейк в следующем гейме и этим первая ракетка мира воспользовалась сполна. Таким образом, Свитолина завершила свой путь на турнире в Мадриде, тогда как Сабаленка выходит в финал. Там ее оппоненткой станет Коко Гауфф из США.