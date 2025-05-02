Аріна Сабалєнка – Еліна Світоліна (Україна) 2:0 (6:3, 7:5)

В Мадриді наближається до завершення жіночий тенісний турнір категорії WTA1000. Він став вдалим для українок, адже три з чотирьох наших тенісисток дійшли до 1/8 фіналу, повідомляє 24 Канал.

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Билась як могла

Найкраще ж виступила Еліна Світоліна, яка досягла аж півфіналу. Це перший за чотири роки вихід Світоліної у таку стадію на "тисячнику". Втім шансів пройти у фінал було небагато, оскільки суперницею українки стала перша ракетка світу Аріна Сабалєнка.

"Нейтральна" тенісистка була явною фавориткою зустрічі, що і почала доводити вже з першого сету. Білоруска впевнено брала гейми на своїх подачах та змогла здійснити два брейки.

Більше інтриги подарував другий сет. Він почався з програного Світоліною гейму на своїй подачі. Сабалєнка ж почала більше нервувати та не раз помилялась. Це дозволило Еліні відновити паритет у десятому геймі, за рахунку 4:5.

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Втім ненадовго. Українка подарувала Аріні брейк у наступному геймі і цим перша ракетка світу скористалась сповна. Таким чином, Світоліна завершила свій шлях на турнірі в Мадриді, тоді як Сабалєнка виходить у фінал. Там її опоненткою стане Коко Гауфф з США.