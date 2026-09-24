Посвятила 15 лет: в Германии уволили первую женщину, тренировавшую профессиональную мужскую команду

Сабрина Виттманн покинула пост главного тренера Ингольштадта после неудачного старта сезона. 35-летняя специалистка провела с командой ровно 100 матчей.

Виттманн стала первой женщиной, возглавившей профессиональную мужскую команду в Германии. Ее путь в Ингольштадте начался еще 15 лет назад, когда она выступала за этот клуб в качестве футболистки, сообщает 24 Канал.

Виттманн стала исторической тренершей

В конце сезона 2023/2024 Сабрина Виттманн получила шанс возглавить первую команду Ингольштадта на постоянной основе. До этого она исполняла обязанности главного тренера и отлично начала работу – одержала две победы и две ничьи.

Такой старт убедил руководство клуба заключить с Виттманн полноценный контракт. Таким образом, она стала первой женщиной в истории, возглавившей профессиональный мужской футбольный клуб в Германии.

Ее связь с Ингольштадтом началась задолго до этого назначения. В общей сложности Виттманн провела в структуре клуба 15 лет, пройдя путь от футболистки до тренера детских команд и, в конечном итоге, главной команды.

100 матчей во главе Ингольштадта

За время работы с первой командой Виттманн провела 100 матчей. В них Ингольштадт одержал 41 победу, 26 раз сыграл вничью и потерпел 33 поражения.

Впрочем, команде не удалось существенно подняться в турнирной таблице третьего дивизиона Германии. Ингольштадт оставался середняком и не смог включиться в борьбу за повышение в классе.

На момент увольнения команда после семи туров имеет лишь 8 очков и занимает 13-е место. Именно неудачный старт нового сезона стал причиной прекращения сотрудничества.

Об увольнении Виттманн Ингольштадт сообщил на официальном сайте клуба. Для специалиста это стало завершением длительного периода работы в структуре немецкого клуба.