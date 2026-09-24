Віттманн стала першою жінкою, яка очолила професійну чоловічу команду в Німеччині. Її шлях в Інгольштадті розпочався ще 15 років тому, коли вона виступала за клуб як футболістка, передає 24 Канал.

Віттманн стала історичною тренеркою

Наприкінці сезону-2023/2024 Сабріна Віттманн отримала шанс очолити першу команду Інгольштадта на постійній основі. До цього вона виконувала обов'язки головної тренерки та чудово розпочала роботу – здобула дві перемоги й дві нічиї.

Такий старт переконав керівництво клубу укласти з Віттманн повноцінний контракт. Таким чином, вона стала першою жінкою в історії, яка очолила професійний чоловічий футбольний клуб у Німеччині.

Її зв'язок з Інгольштадтом розпочався задовго до цього призначення. Загалом Віттманн провела у структурі клубу 15 років, пройшовши шлях від футболістки до тренерки дитячих команд і зрештою головної команди.

100 матчів на чолі Інгольштадта

За час роботи з першою командою Віттманн провела 100 матчів. У них Інгольштадт здобув 41 перемогу, 26 разів зіграв унічию та зазнав 33 поразок.

Втім, команді не вдалося суттєво піднятися у турнірній таблиці третього дивізіону Німеччини. Інгольштадт залишався середняком і не зміг включитися у боротьбу за підвищення в класі.

На момент звільнення команда після семи турів має лише 8 очок і посідає 13-те місце. Саме невдалий старт нового сезону став причиною завершення співпраці.

Про звільнення Віттманн Інгольштадт повідомив на офіційному сайті клубу. Для фахівчині це стало завершенням тривалого періоду роботи в структурі німецького клубу.