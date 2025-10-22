Самсунспор – Динамо: во сколько и кто покажет матч киевлян в Лиге конференций

Киевское Динамо 23 октября проведет матч 2-го тура основного раунда Лиги конференций-2025/2026. Соперником команды Александра Шовковского будет турецкий Самсунспор.

Киевляне негативно стартовали в основном розыгрыше Лиги конференций, проиграв на выезде английскому Кристал Пэлас 2:0. Зато Самсунспор минимально одолел в гостях варшавскую Легию 1:0, с которой во втором туре сыграет донецкий Шахтер, информирует 24 Канал.

К теме Самсунспор – Динамо: смогут ли киевляне получить первые очки в Лиге конференций

Когда и во сколько начнется матч Самсунспор – Динамо?

Динамо после первого тура занимает лишь 28-е место среди 36-ти клубов. Следующий соперник команды Александра Шовковского с тремя очками идет 13-м в общей турнирной таблице ЛК-2025/2026.

Отметим, что Динамо и Самсунспор впервые сыграют между собой. Однако за спиной киевского клуба есть немалое количество матчей против турецких оппонентов –27 игр (больше всего против Бешикташа – 12). В целом у динамовцев довольно неплохая статистика поединков против команд из Турции: 13 побед, 7 ничьих и 7 поражений. Зато Самсунспор впервые сыграет против клуба из Украины.

Традиционно поединок киевлян в еврокубках, который начнется в 22:00 (по киевскому времени), можно будет посмотреть на платформе MEGOGO. Поединок будет доступен на ОТТ-платформе по подписке "Спорт" и во всех "MEGOPACK". Также матч можно будет посмотреть бесплатно в прямом эфире на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях

Еще перед игрой донецкого Шахтера свой старт возьмет аналитическая студия, ведущим которой будет Виталий Кравченко. К нему присоединятся бывшие игроки сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк. Студия начнется в 18:30 (по Киеву).

Комментаторами матча Самсунспор – Динамо станут Александр Новак и Виталий Похвала.

Последние новости о Динамо перед матчем с Самсунспором?