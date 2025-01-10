Месси и Роналду в топе: рейтинг самых оплачиваемых футболистов 2024 года

Главные звезды мирового футбола могут похвастаться бешеными доходами за 2024 год. Особенно это касается топ-тройки, где каждый из футболистов зарабатывает более 100 миллионов евро.

Футболисты традиционно считаются самыми высокооплачиваемыми спортсменами в мире. Лучшие представители этой игры получают десятки миллионов евро в год.

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Роналду на вершине

Недавно был составлен рейтинг самых оплачиваемых футболистов за 2024 год, сообщает 24 Канал со ссылкой на Footmercato. Сразу семь игроков заработали более 50 миллионов евро за год.

Лидером этого списка стал форвард Аль-Насра Криштиану Роналду. 39-летний португалец за 2024 год заработал космические 263 миллиона евро (около 22 миллионов в месяц). По этому показателю он существенно опередил своего извечного конкурента Лионеля Месси.

Топ-10 самых оплачиваемых футболистов 2024 года:

Криштиану Роналду (Аль-Наср) – 263 миллиона евро Лионель Месси (Интер Майами) – 124 миллиона евро Неймар (Аль-Хиляль) – 101 миллион евро Карим Бензема (Аль-Иттихад) – 96 миллионов евро Килиан Мбаппе (Реал) – 83 миллиона евро Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 55 миллионов евро Винисиус Жуниор (Реал) – 51 миллион евро Мохамед Салах (Ливерпуль) – 49 миллионов евро Садио Мане (Аль-Наср) – 48 миллионов евро Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити) – 36 миллионов евро

Игрок Интер Майами зарабатывает около 10 миллионов евро в месяц. Топ-тройку замкнул нападающий Аль-Хиляля Неймар с показателем 101 миллион в год. Интересно, что в топ-десятке наибольшее представительство имеют игроки из чемпионата Саудовской Аравии (4).

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Напомним, что за 2024 год Роналду оформил 25 голов в 25-ти играх за Аль-Наср. Сейчас после 13-ти туров его команда занимает третье место в чемпионате Саудовской Аравии, отставая от лидера на восемь очков.