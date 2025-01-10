Футболісти традиційно вважаються найбільш високооплачуваними спортсменами у світі. Найкращі представники цієї гри отримують десятки мільйонів євро на рік.

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Роналду на вершині

Нещодавно був складений рейтинг найбільш оплачуваних футболістів за 2024 рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на Footmercato. Одразу семеро гравців заробили більше 50 мільйонів євро за рік.

Лідером цього списку став форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду. 39-річний португалець за 2024 рік заробив космічні 263 мільйони євро (близько 22 мільйонів на місяць). За цим показником він суттєво випередив свого одвічного конкурента Ліонеля Мессі.

Топ-10 найбільш оплачуваних футболістів 2024 року:

Кріштіану Роналду (Аль-Наср) – 263 мільйони євро Ліонель Мессі (Інтер Маямі) – 124 мільйони євро Неймар (Аль-Хіляль) – 101 мільйон євро Карім Бензема (Аль-Іттіхад) – 96 мільйонів євро Кіліан Мбаппе (Реал) – 83 мільйони євро Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 55 мільйонів євро Вінісіус Жуніор (Реал) – 51 мільйон євро Мохамед Салах (Ліверпуль) – 49 мільйонів євро Садіо Мане (Аль-Наср) – 48 мільйонів євро Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті) – 36 мільйонів євро

Гравець Інтер Маямі заробляє близько 10 мільйонів євро на місяць. Топ-трійку замкнув нападник Аль-Хіляля Неймар із показником 101 мільйон на рік. Цікаво, що у топ-десятці найбільше представництво мають гравці з чемпіонату Саудівської Аравії (4).

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Нагадаємо, що за 2024 рік Роналду оформив 25 голів у 25-ти іграх за Аль-Наср. Наразі після 13-ти турів його команда посідає третє місце в чемпіонаті Саудівської Аравії, відстаючи від лідера на вісім очок.