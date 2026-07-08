Самый крупный выигрыш в карьере: сколько Марта Костюк уже заработала на Уимблдоне

Украинская теннисистка Марта Костюк уверенно продвигается по турнирной сетке в одиночном разряде среди женщин. За это она получит немалую сумму призовых.

В среду, 8 июля, Марта Костюк во второй раз подряд вышла в полуфинал турнира серии Grand Slam. О финансовых условиях такого успеха рассказывает 24 Канал.

Сколько уже заработала Марта Костюк?

Наша соотечественница начинала свой путь сразу в двух разрядах. В парном разряде Костюк выступала вместе с румынькой Еленой-Габриэлой Русе. Спортсменки снялись с соревнований перед матчем третьего круга, поэтому каждая из них заработала по 48 британских фунтов стерлингов.

После выхода в полуфинал одиночного разряда украинка уже гарантировала себе чек на не менее 900 тысяч в британской национальной валюте. До уплаты налогов суммарный заработок Марты на данный момент составляет 948 тысяч фунтов.

По расчетам Министерства финансов Украины это 1 079 823 евро. Эта сумма уже более чем на 64 тысячи евро превышает заработок на майском турнире серии WTA 1000 в Мадриде, где Марта выиграла титул в одиночном разряде.

Победа в полуфинале гарантирует Костюк еще 900 тысяч фунтов дополнительно, а завоевание титула может увеличить гонорар Марты до более чем 3 600 000 фунтов.

Что дальше у Костюк?

В живом рейтинге Марта Костюк впервые в карьере оказалась в первой десятке. Правда, чтобы остаться там, нашей теннисистке нужно, чтобы чешка Линда Носкова не вышла в финал Уимблдона.

Именно Носкова станет соперницей украинки в полуфинале. Этот поединок состоится в четверг, 9 июля, не раньше 17:30.