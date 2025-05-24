Шеффилд Юнайтед – Сандерленд 1:2

Голы: Кэмпбелл, 25 - Майенда, 76, Уотсон, 90+5

В финале плей-офф Чемпионшипа "черные коты" встречались с Шеффилд Юнайтед. На полуфинальной стадии эти команды выбили из борьбы Бристоль и Ковентри, пишет 24 Канал.

Читайте также Игрок сборной Украины попал в команду недели АПЛ

Волевая победа Сандерленда

Соперники разыграли настоящий триллер на легендарном "Уэмбли". Шеффилд первым открыл счет во встрече. На 25-й минуте голом отметился форвард "клинков" Тайриз Кэмпбелл.

Лишь в середине второго тайма Сандерленд восстановил статус-кво. На 76-й минуте поединка забил испанец Элиэзер Маенда.

В компенсированное время "черные коты" дожали соперника. На 90+5 минуте зрелищной битвы 19-летний вингер Том Уотсон с границы штрафной площади точно пробил рядом со штангой.

Видеообзор матча Шеффилд Юнайтед – Сандерленд

Эта победа в финале плей-офф Чемпионшипа стала первой для Сандерленда. Предыдущие два финальных матча завершались не в пользу "черных котов".

Все финалы с участием Сандерленда

1990 год. Суиндон Таун – Сандерленд 1:0

1998 год. Чарльтон – Сандерленд 4:4 (7:6 по пен.)

2025 год. Сандерленд – Шеффилд Юнайтед 2:1

Сандерленд вернулся в АПЛ спустя восемь лет. В последний раз "черные коты" выступали в сезоне-2016/17. Тогда они завершили чемпионат на последнем месте и понизились в классе.

Справка. Ранее оформили возвращение в АПЛ Лидс и Бернли. По итогам сезона они заняли 1 и 2 места в Чемпионшипе и автоматически повысились в классе.

Напомним, что на контракте в Сандерленде находится украинский форвард Назарий Русин. В сезоне-2024/25 он сыграл 8 матчей в Чемпионшипе, но результативными действиями не отметился. Вторую часть сезона на правах аренды Назарий провел в хорватском Хайдуке.