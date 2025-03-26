Бывший форвард Ромы дал нестандартный совет Довбику

Артем Довбик после фантастического сезона-2023/2024 перешел из Жироны в Рому. В Италии он продолжает довольно много голов забивать, однако получает немало критики за свои выступления.

Своим мнением относительно украинского футболиста поделился бывший нападающий "волков" Сандро Товальери. Он оценил выступление Артема Довбика в первом сезоне за римскую команду.

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Провел аналогию с Джеко

По словам итальянца, надо быть больше вовлеченным в командную игру. Также он посоветовал уроженцу Черкасс стать более эмоциональным, что позволит ему иметь более тесную связь с фанатами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Siamo la Roma.

"Нападающего судят по количеству забитых им голов. Скажем так, в этом плане он неплох. Но я не вижу, чтобы он участвовал в командной игре. Он должен давать больше, потому что он дорого стоил. Надеюсь, это просто проблема адаптации, как это было в первом сезоне у Джеко.

Конечно, он чувствует последствия ситуации в Украине и некоторых травм. Я хотел бы дать ему один совет: праздновать, когда он забивает, делиться этим моментом радости со своими болельщиками. Это тоже может помочь ему", – сказал Товальери.

К слову. В нынешнем сезоне Артем Довбик сыграл 38 матчей за Рому, в которых забил 15 голов и отдал четыре ассиста. Следующую игру "волки" проведут 29 марта на выезде против Лечче.

Напомним, что после кампании-2024/2025 у римского клуба сменится главный тренер. Пока неизвестно, кто им станет, но Анджело Ди Ливио назвал наставника, который может вывести украинского форварда на новый уровень.