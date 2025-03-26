Своєю думкою щодо українського футболіста поділився колишній нападник "вовків" Сандро Товальєрі. Він оцінив виступ Артема Довбика в першому сезоні за римську команду.

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Провів аналогію з Джеко

За словами італійця, треба бути більше залученим у командну гру. Також він порадив уродженцю Черкас стати більш емоційним, що дозволить йому мати тісніший зв'язок з фанатами, повідомляє 24 Канал із посиланням на Siamo la Roma.

"Нападника судять за кількістю забитих ним голів. Скажімо так, у цьому плані він непоганий. Але я не бачу, щоб він брав участь у командній грі. Він повинен давати більше, тому що він дорого коштував. Сподіваюся, це просто проблема адаптації, як це було в першому сезоні в Джеко.

Звичайно, він відчуває наслідки ситуації в Україні та деяких травм. Я хотів би дати йому одну пораду: святкувати, коли він забиває, ділитися цим моментом радості зі своїми вболівальниками. Це теж може допомогти йому", – сказав Товальєрі.

До слова. В нинішньому сезоні Артем Довбик зіграв 38 матчів за Рому, в яких забив 15 голів і віддав чотири асисти. Наступну гру "вовки" проведуть 29 березня на виїзді проти Лечче.

Нагадаємо, що після кампанії-2024/2025 у римського клубу зміниться головний тренер. Наразі невідомо, хто ним стане, але Анджело Ді Лівіо назвав наставника, який може вивести українського форварда на новий рівень.