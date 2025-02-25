МОК призвал федерации допустить россиян и белорусов к квалификации на зимние Олимпийские игры

Террористам продолжают предоставлять ослабление санкций, несмотря на кровавую войну в Украине. Международный олимпийский комитет опозорился очередным позорным заявлением

Мировой спорт массово применил санкции к россиянам после начала полномасштабной войны в Украине. Команды из России не допускали к международным соревнованиям, а индивидуальных атлетов заставляли выступать под нейтральным флагом.

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Опять поблажки оккупантам

Впрочем, Международный олимпийский комитет решил не банить всех россиян, кто не осудил войну. Теперь же организация решила снова пойти навстречу представителям страны-террористки, сообщает 24 Канал со ссылкой на SVT Sport.

МОК призвал федерации допустить россиян и белорусов к квалификационным соревнованиям к зимней Олимпиаде-2026. Об этом представитель организации сообщил на встрече с Международным союзом биатлонистов (IBU) и Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

При этом в IBU отмечают, что МОК оказывает давление на организации, чтобы те во что бы то ни стало позволяли россиянам и белорусам соревноваться. В самом же союзе биатлонистов твердо придерживаются полного бана для представителей стран-террористок.

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Международный олимпийский комитет в качестве защиты приводит пример Олимпиады-2024. Тогда россиян и белорусов допустили в нейтральном статусе после проверок на непричастность к вооруженным силам своих стран.

В итоге на соревнования в Париже тогда поехал лишь 31 "нейтральный" спортсмен. Зимние Олимпийские игры-2026 состоятся с 6 по 22 февраля в итальянском Милане.