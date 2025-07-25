Полесье 24 июля провело первый официальный матч в новой кампании. "Волки" стартовали во 2-м раунде квалификации в основную сетку Лиги Конференций-2025/2026 матчем против Санта-Коломы.

В номинально домашнем матче Полесье уступило Санта-Коломе со счетом 1:2 по итогам 90 минут. 24 канал предлагает окунуться в интересную историю маленького клуба из Андорры.

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Где находится Санта-Колома?

Санта-Колома находится вблизи Андорры-Ла-Вельи. История небольшого села, которое стало городком, начинается еще с 8 века, когда на выезде в столицу Андорры началось строительство старинной церкви, которое завершилось только через четыреста лет.

Старинный памятник является очень важным для страны, ведь она посвящена Колумбе с Санса, что является покровительницей княжества. На государственном языке (каталонский) Колумба звучит как Колома, а имя покровительницы Андорры – Санта Колома.

Церковь Санта-Колома / Фото vacacionesporeuropa.com

Вокруг церкви в 9 веке началось развиваться городок Санта-Колома, где сейчас проживает примерно три тысячи человек. Стоит отметить, что в переводе с каталонского "колома" также означает голубь, который и изображен на эмблеме местного клуба.

Что известно о сопернике Полесья?

В небольшой Санта-Коломе в 1986 году было создано сразу две футбольные команды из одноименного городка. Первая стала футбольным клубом, а вторая превратилась в спортивный союз.

В итоге футбольный клуб стал основным в Санта-Коломе, а спортивный союз является фарм-клубом, занимаясь воспитанием молодых футболистов. Однако в 2006 году вторые возродили профессиональную команду и через несколько лет вернулись в Примеру Дивизио.

Интересно. Матчи между футбольным клубом и спортивным союзом превратились в главное дерби Андорры. Поединки обеих команд из Санта-Коломы называется Дерби Коломенс.

Футбольный клуб Санта-Колома в первом сезоне в Примеро Дивизио стал чемпионом страны. А в 2001 году команда из небольшого городка превратилась в гранд местного футбола.

Санта-Колома имеет большое количество трофеев в клубном музее. Футбольный клуб из одноименного города имеет в своей коллекции 12 титулов чемпиона Андорры, девять кубков Конституции и семь Суперкубков страны.

Тренер, игроки и владелец Санта-Коломы

Санта-Колому возглавляет аргентинский тренер Феде Бессоне. Специалисту 41 год, а клуб из небольшого городка стал лишь третьим в его карьере.

Аргентинский наставник начал работать с клубом в 2023 году. Феде Бессоне сменил на посту главного тренера команды россиянина Дмитрия Черышева.

Капитанская повязка Санта-Коломы принадлежит Мойсе Сан Николассу. Защитник начал играть за маленький андоррский клуб в 2023 году, который выступал лишь за команды из местного чемпионата, но провел 88 матчей за сборную Андорры.

Иногда роль капитана Санта-Коломы берет на себя Виктор Васкес. Футболист начинал свою карьеру в Барселоне. Испанский футболист успел поиграть в Бельгии, Мексике, Катаре, Канаде, США и Индии, а в 2024 году стал частью андоррского коллектива.

Главной звездой и одновременно самым дорогим игроком Санта-Коломы является Армандо Леон. Стоимость футболиста оценивается в 350 тысяч евро, который перебрался к "голубям" с Ранжерса на правах свободного агента в июле этого года.

Мексиканский футболист является воспитанником академии Пачуки. За свою карьеру Армандо Леон поиграл во многих клубах родной страны, а в 2024 году перебрался в Европу, оказавшись в Андорре.

К слову. Состав команды Андорры оценивается в 3,5 миллиона евро. Тогда как в Полесье только один Алексей Гуцуляк стоит на 500 тысяч дешевле.

Самой интересной фигурой для украинского болельщика, который решил узнать о Санта-Коломе, является владелец команды. Владеет "голубями" пророссийский Даниэль Мильштейн из Киева.

Мильштейн в 90-х годах 20 века эмигрировал из Советского Союза в Соединенные Штаты Америки, где стал успешным бизнесменом и агентом игроков Национальной хоккейной лиги.

Поведение Даниэля Мильштейна возмутит украинского болельщика, ведь его взгляды настроены на приверженность к России. Однако он пытается избежать прямых ответов относительно войны, опираясь на слова "спорт вне политики".

Напомним, что ответный матч в рамках второго раунда квалификации в основную сетку Лиги конференций-2025/2026 между Санта-Коломой и Полесьем состоится 31 июля в Энкампе. Начало игры в 19:00 по киевскому времени.