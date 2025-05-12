Новый Шевченко и корни из Украины: кто такой герой Милана с фамилией "Золотарчук"

В пятницу, 9 мая, Милан принимал Болонью в рамках 36-го тура итальянской Серии А-2024/2025. "Россонери" одержали уверенную домашнюю победу со счетом 3:1.

Миланский клуб во второй раз организовал акцию накануне Дня матери. Каждый из футболистов "россонери" вышел на футбольное поле в футболке с девичьей фамилией своих матерей, сообщает 24 Канал.

К теме Форвард, который имеет украинские корни, оформил дубль за Милан: видеообзор матча

Акция ко Дню матери от Милана и герой "россонери"

Именно этот момент стал ключевым для футбольных болельщиков из Украины. Сама игра Серии А Милан – Болонья вряд ли сильно привлекала внимание украинских поклонников футбола. Однако после поединка украинские СМИ просто гудели именем Сантьяго Хименеса, который появился на поле по ходу второго тайма.

Мексиканский футболист вышел на 65-й минуте вместо серба Луки Йовича и продолжил его дело на острие атаки миланского гранда. Хименес появился на замену при счете 0:1 в пользу гостей. Всего 8 минут понадобилось Сантьяго, чтобы отличиться в воротах соперника. Сделал Хименес это с передачи Пулишича – 1:1.



Сантьяго Хименес оформил дубль за Милан / Фото Getty Images

Еще через 6 минут Пулишич впервые в этом матче вывел Милан вперед 2:1, а добил Болонью все тот же Хименес, который оформил дубль в футболке "россонери". Главный тренер хозяев Сержиу Консейсан точно не прогадал с заменой.

В итоге – 3:1, домашняя победа Милана над Болоньей.

Видеообзор матча Милан – Болонья

Главным героем поединка Серии А стал Сантьяго Хименес. Казалось, что ничего необычного для украинского болельщика. Футболист просто оформил дубль за Милан. Но есть один нюанс. Нападающий Милана вышел на футбольное поле с девичьей фамилией "Золотарчук". Такая славянская фамилия заставляла фанатов погуглить происхождение мексиканского футболиста миланского клуба.



Нападающий с украинским происхождением в Милане / Фото Getty Images

Украинские корни нападающего по материнской линии

Оказалось, что фамилия Золотарчук имел его дедушка по маминой линии. В прессе сообщают, что дедушка футболиста Хосе Золотарчук был украинцем.

К сожалению, дедушка нападающего уже не увидел дубль внука в ворота Болоньи. Осенью 2023-го дедушка Хименеса отошел в лучший мир. Потерю футболист пережил накануне своего дебюта за Фейенорд, за который тогда Сантьяго еще выступал, в Лиге чемпионов против шотландского Селтика.

Форвард трогательно вспомнил дедушку.

Хименес с дедушкой / Скриншоты из инстаграма футболиста

9 мая 2025 года благодаря клубной акции к празднику фамилия Золотарчук зазвучала на весь футбольный мир.

Фаны сравнивают Хименеса с Шевченко и символический 7-ка на спине

Интересно, что сторонники Милана после такого перформанса уже сравнивают Хименеса с Андреем Шевченко, который тоже в итальянском клубе выступал с семеркой на спине. Также фанаты "россонери" советуют сохранить фамилию Золотарчук на спине нападающего, видя в этом символический момент.

Отметим, что Хименес до 29 июля 2022-го выступал в Мексике, хотя родился футболист в аргентинской столице Буэнос-Айрес. Сантьяго подписал контракт с Фейеноордом, за который провел 105 матчей (65 голов и 14 ассистов).

Такая результативность привлекла внимание Милана, к которому он присоединился в начале февраля текущего 2025-го года, заключив 4-летний контракт (до 30 июня 2029-го). С тех пор Хименес уже отыграл за "россонери" 17 поединков – 6 голов и 3 ассиста.

К слову. Всего в текущем сезоне-2024/2025 (за Фейенорд и Милан) Хименес отметился 22 мячами и 6 голевыми передачами в 36-ми матчах.

Идет за первым трофеем с Миланом

Хименес пополнил список футболистов с украинскими корнями, выступающих на европейском уровне. После такого феерического выхода на замену можно точно сказать, что Сантьяго Хименес увеличил доверие к себе от тренерского штаба, а в предстоящих поединках нападающий точно поможет еще Милану!

Уже 14 мая Хименес может помочь Милану стать победителем Кубка Италии. В этом матче "россонери" снова встретятся с Болоньей (начало – в 22:00 по киевскому времени). Мексиканский форвард может получить свой дебютный трофей в Италии.