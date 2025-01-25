Машина насмерть сбила 19-летнюю итальянскую велосипедистку

Трагедия случилась во время тренировки велосипедистов. В результате инцидента на севере Италии пострадал также брат погибшей спортсменки.

Перспективная итальянская велогонщица Сара Пайффер умерла во время тренировки. 19-летнюю спортсменку сбила машина, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение в сети Х Итальянской ассоциации профессиональных велосипедистов (ACCPI).

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Ужасная авария в Италии унесла жизнь 19-летней спортсменки

Трагический инцидент произошел в пятницу, 24 января. В этот день она вместе со своим братом Кристианом проводили тренировки в регионе Трентино на севере Италии, где базируется их команда Mendelspeck.

Велосипедисты двигались по второстепенной дороге, когда им на встречу вылетело авто. 70-летний водитель пытался обогнать другое транспортное средство.

В результате ДТП девушка погибла, а ее брат получил травмы. Сейчас состояние Кристиана удовлетворительное.

Отметим, что в прошлом году Пайффер присоединилась к команде Mendelspeck и достигла хороших результатов. Она одержала победу в однодневной гонке Giornata Nazionale Rosa для молодежи до 23 лет. Также на ее счету было четвертое место в командной гонке на чемпионате Италии, который состоялся в октябре 2024 года.