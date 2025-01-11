К сожалению, болезнь унесла жизнь талантливой спортсменки. Таисии Бабенко был всего 31 год. Таисия совсем немного не дожила до своего следующего дня рождения. 10 февраля 2025-го года футзалистке должно было исполниться 32 года.

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Невосполнимая потеря для украинского спорта

Ужасное известие сообщила Федерация футзала Украины, сообщает 24 Канал.

Всего три дня назад Таисия запостила у себя в инстаграме новую фотографию с очень важной цитатой: "Цените время".

Что известно о спортивных достижениях Таисии Бабенко

За свою карьеру Таисия успела поиграть за футзальные клубы Ника и ПЗМС. Также Бабенко попробовала свои силы в футболе. За ее спиной матчи в футболках Лидера и полтавской Ворсклы.

Благодаря хорошим выступлениям Таисия Бабенко вызывалась в сборную Украины по футзалу и пляжному футболу.

Самыми высокими достижениями в карьере Таисии навсегда останется "серебро" Евро-2023 и "бронза" чемпионата Европы-2022. Бабенко благодаря достижениям получила звание "Мастера спорта международного класса".

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким Таисии. Ее достижения и выступления навсегда останутся в сердцах болельщиков.