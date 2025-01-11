На жаль, хвороба забрала життя талановитої спортсменки. Таїсії Бабенко був лише 31 рік. Таїсія зовсім трохи не дожила до свого наступного дня народження. 10 лютого 2025-го року футзалістці мало б виповнитись 32 роки.

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Непоправна втрата для українського спорту

Жахливу звістку повідомила Асоціація футзалу України, повідомляє 24 Канал.

Лише три дні тому Таїсія запостила у себе в інстаграмі нову світлину із дуже важливою цитатою: "Цінуйте час".

Що відомо про спортивні досягнення Таїсії Бабенко

За свою кар'єру Таїсія встигла пограти за футзальні клуби Ніка та ПЗМС. Також Бабенко спробувала свої сили у футболі. За її спиною матчі у футболках Лідера та полтавської Ворскли.

Завдяки хорошим виступам Таїсія Бабенко викликалась у збірній України з футзалу та пляжного футболу.

Найвищими досягнення у кар'єрі Таїсії назавжди залишиться "срібло" Євро-2023 та "бронза" чемпіонату Європи-2022. Бабенко завдяки досягненням отримала звання "Майстра спорту міжнародного класу".

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким Таїсії. Її досягнення та виступи назавжди залишаться у серцях уболівальників.