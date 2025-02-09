Турки Аль аш-Шейх официально анонсировал огненную битву за абсолют

Глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх объявил о мегафайте, который состоится весной 2025 года. Сауль Альварес проведет бой с Уильямом Скуллом.

Накануне мексиканский боксер заключил контракт с Riyadh Season на четыре поединка. Битва с кубинцем станет первой из них, в которой "Канело" поставит на кон пояса WBA, WBC, WBO и попытается вернуть титул IBF, которым владеет Скулл.

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Мегабой в столице Саудовской Аравии

Бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе будет принимать Эр-Рияд. Он состоится 3 мая, сообщает 24 Канал со ссылкой на Турки Аль аш-Шейха.

Этот поединок мог состояться раньше, но тогда Сауль Альварес отказался от обязательной защиты против кубинца. Поэтому титул стал вакантным и в октябре прошлого года Уильям Скулл стал полноценным чемпионом мира, одержав победу единогласным решением судей над Владимиром Шишкиным.

К слову. Ожидается, что после этой битвы "Канело" проведет бой с непобежденным американцем Теренсом Кроуфордом. Предварительно их очное противостояние запланировано на сентябрь 2025 года.

Отметим, что Сауль Альварес имеет серию из пяти побед подряд, последнюю из которых одержал в сентябре 2024 года против Эдгара Берланги. Уильям Скулл при этом еще ни разу не проигрывал на профессиональном уровне – 23 победы.