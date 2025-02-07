Глава управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в начале года анонсировал бой между Канело и Кроуфордом. Однако организатору боксерского сезона в Эр-Рияде удалось достичь еще большего, пишет 24 Канал со ссылкой на страницу промоутера в сети Х.

Читайте также В его сердце пылает огонь, – Красюк оценил шансы Джошуа в битве с Фьюри

Суперконтракт звездного Альвареса

Турки Аль аш-Шейх поделился новостью о подписании соглашения на четыре поединка с участием Сауля Альвареса.

Не связывайтесь со львом. Четыре боя для Канело в рамках Riyadh Season. Сделка закрыта. Лев не страдает бессонницей из-за мнения овцы. Бояться надо льва, а не джунглей,

– написал Турки Аль аш-Шейх.

Турки анонсировал четыре мегафайта / скриншот со страницы промоутера

С кем будет драться Альварес

Инсайдер ESPN Майк Коппинджер поделился деталями сделки. Первый поединок Канело проведет с 3 на 4 мая в США. Его соперником будет Джермалл Чарло. В сентябре 2023 года мексиканец дрался с его братом-близнецом Джермеллом и одержал победу.

Этот бой станет репетицией следующего мегафайта. 13 сентября 2025 года Альварес сразится с Теренсом Кройфордом.

На 2026 год запланированы еще два поединка. В феврале ожидается реванш с Дмитрием Биволом. Среди других вероятных вариантов инсайдер назвал бой с Крисом Юбенком или с Хамзой Ширазом.

Четвертый поединок запланирован на октябрь. Сейчас потенциальный соперник мексиканца неизвестен.

Напомним, что ранее промоутер Эдди Хирн сообщал о бое между Саулем Альваресом и блогером Джейком Полом. Однако его прогноз не оправдался.