Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк высказал мнение относительно поединка между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. По мнению специалиста, оба боксера имеют одинаковые шансы на победу, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.

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Красюк поверил в Джошуа

Промоутер Александра Усика разговаривал с Эй-Джеем на церемонии The Ring. После этого он изменил свое мнение о Джошуа.

"В этом бою шансы 50 на 50. Я объясню вам почему. Когда Джошуа проиграл Дюбуа, я думал, что с Энтони покончено, что ему нужно уйти на пенсию. Я поговорил с ним на церемонии The Ring и спросил, по-прежнему ли в его сердце пылает огонь. Он ответил "да", и в его глазах я увидел, что он сказал это искренне.

Если у такого парня, как он, горит огонь в груди, то ничто его не остановит. Так что для меня здесь 50 на 50", – сказал Красюк.

Отметим, что долгожданный бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа в начале года анонсировал влиятельный организатор сезона в Эр-Рияде Турки Аль аш-Шейх. Однако через несколько дней "Цыганский король" в очередной раз решил покинуть ринг.

Что касается Энтони Джошуа, то он еще не определился со следующим соперником. Его промоутер Эдди Хирн развеял слухи относительно поединка с Мартином Баколе.