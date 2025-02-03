В сети появилась информация, что ЭйДжей будет драться с Мартином Баколе. Стороны почти договорились о проведении поединка двух известных супертяжей, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Джошуа будет драться с Баколе

Промоутер Бен Шалом рассказал, что переговоры между Энтони Джошуа и Мартином Баколе почти завершились. Спортивный функционер подчеркнул, что боксеры также договорились о месте проведения боя.

Промоутер отметил, что детали боя Джошуа – Баколе появятся совсем скоро. Бен Шалом также заявил, что бой состоится в Африке, а именно в Демократической республике Конго.

Мартин Баколе подтвердил информацию относительно боя с Энтони Джошуа. Конголезский боксер рассказал, что он готовится к поединку с британским супертяжем.

Джошуа вернется. Тем более, что его ждет мегафайт в Африке. Я упорно готовлюсь к этому ивенту. Это будет очень большой бой. Думаю, он состоится в Конго. Они хотят провести этот бой летом в Африке. Бой все ближе и ближе. Уверен, я его получу,

– рассказал Баколе.

Напомним, что последний раз Энтони Джошуа дрался в сентябре прошлого года. Тогда британский боксер потерпел сокрушительное поражение от Даниэля Дюбуа в пятом раунде.

Что касается Мартина Баколе, то он выходил в ринг 3 августа 2024 года. Конголезский супертяжеловес нокаутировал американского оппонента Джареда Андерсона в зрелищном поединке.