Джейми Мур высказался в отношении британского боксера. Тренер назвал условие, при котором бывший чемпион мира вернется в профессиональный ринг, сообщает 24 канал со ссылкой на Famous Media.

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Кто вернет Фьюри в бокс?

Британский тренер Джейми Мур вспомнил заявление Тайсона Фьюри, где он назвал условие для возвращения в ринг. "Цыганский король" хочет получить 500 миллионов фунтов стерлингов за бой с Энтони Джошуа.

Мур подчеркнул, что Фьюри будет дураком, если не согласится драться за такую бешеную сумму. Специалист также назвал человека, который сможет заплатить космические деньги "Цыганскому королю".

Два года назад не было человека, который готов заплатить такие деньги, но сейчас Турки Аль аш-Шейх способен на все,

– сказал Мур.

Отметим, что Тайсон Фьюри в 2022 году уже объявлял о завершении карьеры. Однако британский супертяжеловес все-таки вернулся на ринг и провел четыре поединка.

В последнем "Цыганский король" потерпел поражение от Александра Усика. Все судьи отдали победу украинскому чемпиону мира с общим счетом – 116:112.