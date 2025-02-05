Эдди Хирн прокомментировал слухи о поединке ЭйДжея против Баколе. Промоутер британца отметил, что эта информация не соответствует действительности, сообщает 24 канал со ссылкой на Matchroom Boxing.

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Остается на уровне слухов

Эдди Хирн высказался относительно того, что Энтони Джошуа встретится в ринге с Мартином Баколе. Промоутер удивился тому, что боксеры якобы договорились о бое и определили место проведения.

Спортивный функционер рассказал, чем занимается британец. Также он опроверг информацию о бое с другим соперником ЭйДжея – Деонтеем Уайлдером.

Говорят, что все уже решено, но мы даже не говорили с Джошуа об этом бое. Говорят, что контракт уже подписан, но это не так. Я не исключаю этот бой, но сейчас это просто слухи. Также я видел информацию, что Джошуа подерется с Уайлдером 7 июня – это также слухи. Я недавно говорил с Джошуа, он в прекрасной форме, сейчас снимается в рекламе и скоро вернется к тренировкам,

– рассказал Хирн.

Ранее Мартин Баколе лично подтвердил информацию, которая касается боя с Энтони Джошуа. Кроме того, конголезский супертяжеловес назвал место проведения поединка против бывшего чемпиона мира.

Напомним, что ЭйДжей планировал провести бой с Тайсоном Фьюри. Однако в начале 2025 года "Цыганский король" в коротком обращении в очередной раз объявил о завершении боксерской карьеры.