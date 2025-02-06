Голова промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк висловив думку стосовно поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. На думку фахівця, обидва боксери мають однакові шанси на перемогу, пише 24 Канал з посиланням на Boxing King Media.

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Красюк повірив у Джошуа

Промоутер Олександра Усика розмовляв з Ей-Джеєм на церемонії The Ring. Після цього він змінив свою думку про Джошуа.

"У цьому бою шанси 50 на 50. Я поясню вам чому. Коли Джошуа програв Дюбуа, я думав, що з Ентоні покінчено, що йому потрібно піти на пенсію. Я поговорив з ним на церемонії The Ring і запитав, чи як і раніше в його серці палає вогонь. Він відповів "так", і в його очах я побачив, що він сказав це щиро.

Якщо у такого хлопця, як він, горить вогонь у грудях, то ніщо його не зупинить. Так що для мене тут 50 на 50", – сказав Красюк.

Зазначимо, що довгоочікуваний бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа на початку року анонсував впливовий організатор сезону в Ер-Ріяді Туркі Аль аш-Шейх. Однак через кілька днів "Циганський король" вкотре вирішив залишити ринг.

Щодо Ентоні Джошуа, то він ще не визначився з наступним суперником. Його промоутер Едді Хірн розвіяв чутки стосовно поєдинку з Мартіном Баколе.