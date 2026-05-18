За пять лет существования конференция сформировала репутацию главной площадки для открытой и честной профессиональной дискуссии в украинской спортивной индустрии.

Нынешняя программа – самая широкая за всю историю мероприятия: шесть больших тематических блоков, дискуссионные панели, практические кейсы и нетворкинг-сессии. SBC Summit Ukraine 2026 проходит в условиях, когда спортивная индустрия Украины переосмысливает собственную модель работы, и именно поэтому программа нынешней конференции особенно актуальна.

Редакция подготовила десять аргументов, почему это мероприятие стоит внести в календарь каждому, кто работает в спортивной индустрии или смежных сферах.

1. Единственная концентрация отрасли в одной точке

SBC Summit Ukraine – единственное место в Украине, где в одном зале одновременно собираются маркетологи футбольных клубов, руководители спонсорских агентств, представители брендов, спортсмены с аудиторией и медиа. Такой концентрации профильных игроков в одной точке не существует больше нигде ни в годовом календаре отрасли.

2. Разговоры, а не блиц-доклады

Формат конференции предусматривает дискуссионные панели и открытые разговоры между спикерами, а не скучные монологи с кафедры. Участники получают реальный разговор между практиками с реальными кейсами: как принимаются решения о спонсорских бюджетах во время войны, почему одни партнерства живут, а другие исчезают посреди сезона, где находятся точки роста в условиях неопределенности.



Олег Верняев, Марта Костюк и Дарья Белодед / Фото предоставлено 24 Каналу

3. Пять Саммитов – не просто юбилей

На этот раз конференция состоится уже в пятый раз, и за это время сформировала репутацию и сообщество. Нынешняя программа – самая широкая и актуальная за всю ее историю. Ежегодно качество участнического пула и уровень дискуссии растут, что подтверждают сами посетители.

4. Шесть тем – ни одной лишней

Программа охватывает шесть больших тематических блоков: от вызовов спортивного маркетинга во время войны до интеграции технологий, от цифрового фанатского опыта до CSR и поддержки ветеранов, от личных брендов спортсменов до реальных кейсов спонсорства. Сколько конференций дают такие насыщенные углы зрения одновременно?

5. Острые панели без корпоративной вежливости

SBC Summit Ukraine известен тем, что здесь говорят честно. Формат дискуссионных панелей с опытными модераторами не позволяет уклониться от неудобных вопросов. Здесь не создают “теплую ванну”, а принято говорить открыто, даже о своих ошибках.



Матвей Бедный / Фото предоставлено 24 Каналу

6. Нетворкинг, который дает результат

Кофе-брейки, кулуары, неформальные разговоры – именно здесь рождаются партнерства, которые невозможно запланировать. Участники прошлых SBC Summit Ukraine подтверждают: деловые знакомства, которые начинались там, оказывались партнерствами годами позже.

7. Уникальный контекст – и уникальная повестка дня

SBC Summit Ukraine – это не локализованная версия европейской конференции о спортивном маркетинге. Это отдельная платформа с отдельной повесткой дня: украинская спортивная реальность, украинские бренды, украинский фан и уникальный контекст войны, который изменил правила игры для всех. Это невозможно воспроизвести ни на одной другой конференции мира.

8. CSR и ветераны – не для галочки

Тема социальной ответственности бизнеса, поддержки ветеранов и реабилитации через спорт в программе этого года – не мотивационный слайд в конце. Это одна из центральных дискуссий с реальными кейсами от организаций, которые уже реализуют такие программы. Отдельной дискуссионной панелью будет разговор о ветеранском спорте и образовании – ее участниками станут сами ветераны.



Александр Педан / Фото предоставлено 24 Каналу

9. Технологии в спорте – без хайпа

AI, data-аналитика, цифровой фанатский опыт – модные слова или реальные инструменты? На SBC Summit Ukraine 2026 эту тему будут поднимать люди, которые уже внедряют эти инструменты и знают, где растет их ценность, а где – только красивая презентация с бюджетом, который никто не утвердил.

10. Киев в мае – это тоже аргумент

КВЦ "Парковый" – одна из лучших конференц-площадок города: удобная логистика, панорамный вид с открытой террасы и большое пространство для неформального общения между сессиями. Общая атмосфера мероприятия добавляет к общему впечатлению.

Третий год подряд SBC Summit Ukraine доказывает: даже в самых сложных условиях украинская спортивная индустрия не останавливается. Она собирается. Она думает. Она ищет ответы.

27 мая. Киев. КВЦ "Парковый".