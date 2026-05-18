10 причин, почему SBC Summit Ukraine 2026 – обязательное событие для спортивного рынка
V Всеукраинская конференция по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine 2026 состоится 27 мая в Киеве, в КВЦ "Парковый". Это ведущая отраслевая платформа, которая ежегодно объединяет маркетологов спортивных клубов и федераций, представителей брендов-спонсоров, агентов и агентства, медиа, инвесторов и топ-менеджмент спортивных организаций.
За пять лет существования конференция сформировала репутацию главной площадки для открытой и честной профессиональной дискуссии в украинской спортивной индустрии.
Нынешняя программа – самая широкая за всю историю мероприятия: шесть больших тематических блоков, дискуссионные панели, практические кейсы и нетворкинг-сессии. SBC Summit Ukraine 2026 проходит в условиях, когда спортивная индустрия Украины переосмысливает собственную модель работы, и именно поэтому программа нынешней конференции особенно актуальна.
Редакция подготовила десять аргументов, почему это мероприятие стоит внести в календарь каждому, кто работает в спортивной индустрии или смежных сферах.
- 1. Единственная концентрация отрасли в одной точке
SBC Summit Ukraine – единственное место в Украине, где в одном зале одновременно собираются маркетологи футбольных клубов, руководители спонсорских агентств, представители брендов, спортсмены с аудиторией и медиа. Такой концентрации профильных игроков в одной точке не существует больше нигде ни в годовом календаре отрасли.
- 2. Разговоры, а не блиц-доклады
Формат конференции предусматривает дискуссионные панели и открытые разговоры между спикерами, а не скучные монологи с кафедры. Участники получают реальный разговор между практиками с реальными кейсами: как принимаются решения о спонсорских бюджетах во время войны, почему одни партнерства живут, а другие исчезают посреди сезона, где находятся точки роста в условиях неопределенности.
Олег Верняев, Марта Костюк и Дарья Белодед / Фото предоставлено 24 Каналу
- 3. Пять Саммитов – не просто юбилей
На этот раз конференция состоится уже в пятый раз, и за это время сформировала репутацию и сообщество. Нынешняя программа – самая широкая и актуальная за всю ее историю. Ежегодно качество участнического пула и уровень дискуссии растут, что подтверждают сами посетители.
- 4. Шесть тем – ни одной лишней
Программа охватывает шесть больших тематических блоков: от вызовов спортивного маркетинга во время войны до интеграции технологий, от цифрового фанатского опыта до CSR и поддержки ветеранов, от личных брендов спортсменов до реальных кейсов спонсорства. Сколько конференций дают такие насыщенные углы зрения одновременно?
- 5. Острые панели без корпоративной вежливости
SBC Summit Ukraine известен тем, что здесь говорят честно. Формат дискуссионных панелей с опытными модераторами не позволяет уклониться от неудобных вопросов. Здесь не создают “теплую ванну”, а принято говорить открыто, даже о своих ошибках.
Матвей Бедный / Фото предоставлено 24 Каналу
- 6. Нетворкинг, который дает результат
Кофе-брейки, кулуары, неформальные разговоры – именно здесь рождаются партнерства, которые невозможно запланировать. Участники прошлых SBC Summit Ukraine подтверждают: деловые знакомства, которые начинались там, оказывались партнерствами годами позже.
- 7. Уникальный контекст – и уникальная повестка дня
SBC Summit Ukraine – это не локализованная версия европейской конференции о спортивном маркетинге. Это отдельная платформа с отдельной повесткой дня: украинская спортивная реальность, украинские бренды, украинский фан и уникальный контекст войны, который изменил правила игры для всех. Это невозможно воспроизвести ни на одной другой конференции мира.
- 8. CSR и ветераны – не для галочки
Тема социальной ответственности бизнеса, поддержки ветеранов и реабилитации через спорт в программе этого года – не мотивационный слайд в конце. Это одна из центральных дискуссий с реальными кейсами от организаций, которые уже реализуют такие программы. Отдельной дискуссионной панелью будет разговор о ветеранском спорте и образовании – ее участниками станут сами ветераны.
Александр Педан / Фото предоставлено 24 Каналу
- 9. Технологии в спорте – без хайпа
AI, data-аналитика, цифровой фанатский опыт – модные слова или реальные инструменты? На SBC Summit Ukraine 2026 эту тему будут поднимать люди, которые уже внедряют эти инструменты и знают, где растет их ценность, а где – только красивая презентация с бюджетом, который никто не утвердил.
- 10. Киев в мае – это тоже аргумент
КВЦ "Парковый" – одна из лучших конференц-площадок города: удобная логистика, панорамный вид с открытой террасы и большое пространство для неформального общения между сессиями. Общая атмосфера мероприятия добавляет к общему впечатлению.
Третий год подряд SBC Summit Ukraine доказывает: даже в самых сложных условиях украинская спортивная индустрия не останавливается. Она собирается. Она думает. Она ищет ответы.
27 мая. Киев. КВЦ "Парковый". Придите – и станьте частью этого разговора.