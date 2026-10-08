Прогнали в собственных футболках: Аргентина высокомерно отнеслась к сопернику после прощального матча Месси

Тренер сборной Бенина Гернот Рор рассказал о неприятном инциденте после матча с Аргентиной. По словам тренера, его футболистам отказали в обмене футболками, а к Месси их не пропустила охрана.

Товарищеский матч завершился победой аргентинцев со счетом 3:0, однако результат отошел на второй план из-за ситуации, сложившейся после финального свистка. Команда Бенина надеялась получить памятные сувениры от звездных соперников, но ее попытки оказались безуспешными, пишет RMC Sport.

Тренер Бенина рассказал об отказе аргентинцев

Главный тренер сборной Бенина Гернот Рор заявил, что его футболисты не смогли обменяться футболками с игроками Аргентины. По его словам, представителей африканской команды даже не пропустили в коридор, где находились соперники.

Единственный неприятный момент – аргентинцы ничего не дали нашим игрокам. Даже нет фотографии с Месси, – рассказал Рор.

Тренер пояснил, что футболисты Бенина заранее принесли свои футболки, надеясь обменяться ими с чемпионами мира. Однако договориться об этом не удалось, а охрана не позволяла команде пройти дальше.

В то же время самому Рору все же удалось получить памятный автограф. Он передал Лионелю Скалони футболку сборной Аргентины образца 2018 года, которую Месси ранее подписал для него после матча с Нигерией на чемпионате мира.

Скалони попросил капитана аргентинцев снова поставить подпись на футболке и вернул ее тренеру Бенину. Рор признался, что ждал этого около получаса, но не считал такую задержку серьезной проблемой.

Месси попрощался со сборной Аргентины

Матч против Бенина стал особенным для Лионеля Месси, который официально попрощался с международной карьерой после более чем 20 лет выступлений за национальную команду.

Обладатель восьми "Золотых мячей" помог аргентинцам одержать победу, отдав две голевые передачи и реализовав пенальти. Этот гол стал для нападающего 126-м в футболке сборной Аргентины.

Месси является одним из самых успешных футболистов в истории национальной команды. В 2022 году он привел Аргентину к победе на чемпионате мира в Катаре, а также выиграл Кубок Америки.

Напомним, Месси в своем прощальном матче за сборную получил желтую и красную карточки.