Легендарный аргентинец завершил 21-летнюю карьеру в футболке национальной сборной. После заключительного матча судья встречи преподнес ему символический подарок, сообщает 24 Канал.

Как завершилась карьера Месси в сборной Аргентины

В Буэнос-Айресе, на стадионе "Монументаль", состоялось помпезное прощание с международной карьерой местного национального кумира.

До, во время и после товарищеского матча против Бенина (3:0) организаторы подготовили символические жесты в честь пути в сборной Аргентины восьмикратного обладателя "Золотого мяча". После игры к поздравлениям присоединился и главный арбитр матча – 36-летний Фернандо Вехар из Чили.

Он подошел к Лионелю Месси с желтой и красной карточками. Но только для того, чтобы вручить их футболисту в качестве символического подарка.

Фернандо Вехар поздравил Месси с завершением международной карьеры: смотрите видео

Отметим, что в этом матче нападающий сборной Аргентины добавил к своему активу сразу несколько результативных действий: две голевые передачи и гол с пенальти.

Что дальше у Месси

Сейчас 39-летний Месси планирует играть в футбол еще как минимум два года. Его контракт с клубом "Интер" (Майами) рассчитан до конца 2028 года.

Его карьера в сборной завершилась с показателями 126 голов и 69 голевых передач в 208 матчах.

Следующий матч на клубном уровне Лионель может провести уже в ночь на 11 октября.