Легендарний аргентинець завершив 21-річний період у футболці національної команди. Після завершального матчу рефері поєдинку зробив йому символічний подарунок, розповідає 24 Канал.

Як завершилась кар’єра Мессі у збірній Аргентини

У Буенос-Айресі, на стадіоні "Монументаль", відбулось помпезне прощання з міжнародною кар’єрою місцевого національного ідола.

До, під час та після товариського поєдинку проти Беніну (3:0) організатори підготували символічні жести на вшанування шляху у збірній Аргентини восьмиразового володаря "Золотого м’яча". Після гри долучився до привітань і головний рефері матчу – 36-річний Фернандо Вехар з Чилі.

Він підійшов до Ліонеля Мессі з жовтою та червоною картками. Але лише для того, аби вручити їх футболісту як символічний подарунок.

Фернандо Вехар привітав Мессі із завершенням міжнародної кар’єри: дивіться відео

Зазначимо, що у цій грі нападник збірної Аргентини додав до свого доробку одразу кілька результативних дій: два асисти та гол із пенальті.

Що далі для Мессі

Наразі 39-річний Мессі планує грати у футбол ще щонайменше два роки. Його контракт з клубом Інтер (Маямі) розраховано до кінця 2028-го.

Його ж кар’єра у збірній завершилась на показнику у 126 голів та 69 асистів у 208 матчах.

Наступний поєдинок на клубному рівні Ліонель може провести уже у ніч проти 11 жовтня.