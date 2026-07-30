По завершении чемпионата мира дисциплинарный комитет приступил к расследованию ряда громких инцидентов с участием сборной Аргентины. Расследование касается как отдельных футболистов, так и действий Аргентинской футбольной ассоциации, сообщает 24 Канал.

ФИФА расследует политический баннер и поведение болельщиков

Одним из главных эпизодов стал баннер с надписью "Las Malvinas son Argentinas" ("Мальвинские острова – аргентинские"), который аргентинские футболисты развернули после победы над Англией в полуфинале турнира. Плакат, принесенный болельщиками, после финального свистка взял Лисандро Мартинес, а Джовани Ло Чельсо продемонстрировал его перед сектором аргентинских фанатов.

В ФИФА расценивают этот эпизод как возможное нарушение правил, касающихся использования футбола для политических манифестаций. Кроме того, организация проверяет факты дискриминационных и расистских скандирований, бросания предметов с трибун, а также возможные нарушения официальных протоколов во время матчей сборной Аргентины, пишет журналист Sky Sports Роб Харрис в сети X.

Под следствием оказались футболисты и тренеры

Отдельные дисциплинарные дела возбуждены и в отношении представителей аргентинской команды. По информации СМИ, под следствие попали Леандро Паредес, Науэль Молина и помощник главного тренера Роберто Аяла из-за стычек с футболистами сборной Испании после финального матча.

Также проверяются действия аргентинца Тьяго Алмады и испанца Гави, которых подозревают в неспортивном поведении.

В случае доказательства вины футболистам и членам тренерского штаба могут грозить длительные дисквалификации. В то же время Аргентинская футбольная ассоциация должна предоставить свои объяснения по всем зафиксированным эпизодам, после чего дисциплинарный комитет ФИФА примет окончательное решение.

Напомним, в финале чемпионата мира-2026 сборная Аргентины уступила Испании со счетом 0:1 после гола Феррана Торреса в дополнительное время, не сумев защитить титул чемпиона мира.