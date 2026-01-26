"Чемодан, вокзал, домой": друзья Путина опозорились на футзальном Евро-2026

Сборная Беларуси по футзалу, из-за которой украинская команда рисковала не поехать на Евро-2026, долго на континентальном первенстве не продержалась. Представителям страны-соучастницы агрессии хватило двух матчей для вылета.

Белорусы не смогли забить в ворота соперников ни одного мяча. А после второго матча в группе потеряли даже математические шансы на выход в плей-офф, пишет сайт UEFA.

Как Беларусь сыграла на Евро-2026 по футзалу?

В стартовом матче друзья России были безжалостно биты бельгийцами 0:4. При таком развитии событий поражение во втором поединке с испанцами оставляло их за бортом турнира.

Это и произошло: "Фурия Роха" забивала в начале каждого из таймов. Усилиями Мелладо и Новоа белорусы в этой игре были просто статистами – 0:2 на табло арены в Любляне.

Имея ноль очков и ноль забитых, Беларусь уже точно не поднимется выше Бельгии и Испании в таблице. Поэтому третий матч со Словенией превратился в формальность.

Какие скандалы возникли из-за Беларуси на Евро-2026?

Участие команды страны-соучастницы агрессии на чемпионате Европы едва не сорвало весь турнир.

Дело в том, что Литва и Латвия категорически не хотели принимать на своих площадках Беларусь. Участие спортсменов из этой страны в соревнованиях на территории балтийских государств еще и противоречит законодательству.

Поэтому УЕФА пришлось срочно добавлять еще одну страну-хозяйку – Словению, которая согласилась принять у себя матчи Беларуси.

Украинская ассоциация футбола пыталась убедить руководящий европейский орган, что Беларусь должна выступать на чемпионате только в "нейтральном" статусе без флага и гимна. Но в Швейцарии к этим призывам остались равнодушными.

В конце концов распоряжение, согласно которому украинские спортсмены не должны ездить на соревнования, где россияне или белорусы выступают со своими национальными символами, на сборную Украины решили не распространять, и подопечные Александра Косенко смогли принять участие в Евро.

Как на Евро-2026 играет сборная Украины?