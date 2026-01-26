Білоруси не спромоглися забити у ворота суперників жодного м'яча. А після другого матчу у групі втратили навіть математичні шанси на вихід у плей-оф, пише сайт UEFA.

Як Білорусь зіграла на Євро-2026 з футзалу?

У стартовому матчі друзі Росії були безжально биті бельгійцями 0:4. За такого розвитку подій поразка у другому поєдинку з іспанцями залишала їх за бортом турніру.

Це і сталося: "Фурія Роха" забивала на початку кожного з таймів. Зусиллями Мелладо та Новоа білоруси у цій грі були просто статистами – 0:2 на табло арени у Любляні.

Маючи нуль очок і нуль забитих, Білорусь вже точно не підніметься вище Бельгії та Іспанії у таблиці. Тож третій матч зі Словенією перетворився на формальність.

Які скандали виникли через Білорусь на Євро-2026?

Участь команди країни-співучасниці агресії на чемпіонаті Європи ледь не зірвала увесь турнір.

Справа в тому, що Литва та Латвія категорично не хотіли приймати на своїх майданчиках Білорусь. Участь спортсменів з цієї країни у змаганнях на території балтійських держав ще й суперечить законодавству.

Тож УЄФА довелося терміново додавати ще одну країну-господарку – Словенію, яка погодилася прийняти у себе матчі Білорусі.

Українська асоціація футболу намагалася переконати керівний європейський орган, що Білорусь має виступати на чемпіонаті лише у "нейтральному" статусі без прапора і гімну. Але у Швейцарії до цих закликів залишилися байдужими.

Зрештою розпорядження, відповідно до якого українські спортсмени не мають їздити на змагання, де росіяни чи білоруси виступають зі своїми національними символами, на збірну України вирішили не поширювати, і підопічні Олександра Косенка змогли взяти участь у Євро.

Як на Євро-2026 грає збірна України?