Бразилия одержала первую победу на ЧМ-26: травма Рафиньи и гол Винисиуса

В ночь на 20 июня состоялся матч между командами из разных футбольных весовых категорий – Бразилии и Гаити. Имя победителя стало известно уже в первом тайме.

Сборная Бразилии пыталась одержать первую победу в рамках чемпионата мира-2026 после ничьей в первом туре c Марокко (1:1). О результате матча против Гаити рассказывает 24 Канал.

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Как сложился матч Бразилия – Гаити?

Пятикратные чемпионы мира начали матч довольно неспешно. На протяжении большей части первого тайма владение мячом у обеих команд было примерно равным, а подопечные Анчелотти почти не создавали моментов.

Так продолжалось до 23-й минуты, когда нападающий Манчестер Юнайтед Матеус Кунья первым оказался на добивании после удара Винисиуса Жуниора — 1:0 в пользу Бразилии.

Бразилия – Гаити – 3:0

Голы: Кунья, 23, 36, Винисиус Жуниор, 45+3

До конца первого тайма Кунья и Винисиус-младший забили по голу – 3:0.

Негативным и тревожным с точки зрения предстоящих матчей для команды Карло Анчелотти стала вынужденная замена вингера Барселоны Рафиньи, который является одним из лидеров и в национальной сборной.

Обзор матча Бразилия — Гаити от MEGOGO: смотрите видео

Во втором тайме "селесао" играли, ориентируясь на счёт. На протяжении всего тайма они лишь дважды пробили в сторону ворот, не попав в створ ворот Гаити — 3:0.

Что дальше для обеих команд?

Гаити стала первой сборной, которая досрочно лишилась шансов на выход в следующий раунд ЧМ-26. Заключительный матч на турнире эта команда проведет 25 июня против Марокко. Начало в 01:00 по киевскому времени.

Бразилия параллельно сыграет со Шотландией. Для южноамериканской команды матч третьего тура станет попыткой закрепиться на первой позиции в группе, куда команда Анчелотти поднялась после победы во втором туре.