"Нет ни одного игрока": чемпион мира раскритиковал свою сборную после вылета с Мундиаля

Сборная Германии потерпела громкое фиаско на чемпионате мира, уступив в плей-офф Парагваю. Легендарный полузащитник "Бундестима" нашел объяснение провалу своих соотечественников.

Тони Кроос завершил карьеру после Евро-2024, оставив после себя репутацию непревзойденного плеймейкера и мастера игры в центре поля. После него в новом поколении немецких футболистов пока так и не нашлось подобного таланта, сообщает 24 Канал.

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Что сказал Кроос о провале Германии?

Пока большинство немецких комментаторов и экспертов в первую очередь обвиняют в ужасных результатах национальной сборной тренера Юлиана Нагельсманна, Тони Кроос считает, что нужно обратить внимание на уровень футболистов.

По мнению бывшего полузащитника, в "Бундстиге" сейчас нет ни одного игрока мирового класса. Есть те, кто обладает таким потенциалом, но пока его не реализовал. Между тем именно футболисты экстракласса решают судьбу матчей чемпионата мира, о чем свидетельствует таблица лучших бомбардиров – ее возглавляют настоящие мировые звезды: Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и Гарри Кейн.

Кроос напомнил, что на турнирах с его участием всегда было ощущение, что немецкая сборная "может перейти на повышенную передачу", добавить в критический момент. Но с нынешним составом у "Бундестима" такого эффекта нет, команда не способна добавить.

Бывший лидер "Баварии", "Реала" и сборной с грустью констатировал, что сильнее Парагвая немцы на этот раз были разве что в своих мыслях, но не на футбольном поле.

Какие достижения у Тони Крооса?

В 2014 году в Бразилии Кроос стал частью "золотой" сборной Германии, которая в полуфинале разгромила хозяев чемпионата мира со счетом 7:1, а в финале в дополнительное время обыграла Аргентину и завоевала трофей.

Кроос – шестикратный победитель Лиги чемпионов: 1 раз с "Баварией" и 5 раз в составе "Реала".