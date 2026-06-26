Германия уступила Эквадору, но заняла первое место: результаты группы Е на ЧМ-2026

В ночь на 26 июня состоялись матчи в группе Е. Эти матчи определили команды, прошедшие в 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

В группе Е на чемпионате мира по футболу завершился групповой этап. О том, кто выходит в плей-офф, рассказывает 24 Канал.

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Как сложились матчи в группе Е?

Центральным противостоянием дня стала встреча одного из фаворитов всего турнира — Германии — и довольно сильной по составу Эквадора, которому нужна была только победа.

Эквадор – Германия – 2:1

Голы: Ангуло, 9 – Сане, 2

Кюрасао – Кот-д'Ивуар – 0:2

Голы: Пепе, 7, 64

Эквадор пропустил уже на второй минуте матча. На левом фланге атаки Александр Павлович довольно высоко подняв ногу, отобрал мяч у защитника соперника, отдал пас в центр, где Лерой Сане отличился бильярдным ударом в угол ворот. Вар нарушение правил в атаке не зафиксировал – 1:0.

Уже через несколько минут великолепным ударом забил эквадорский нападающий Нильсон Ангуло – 1:1.

До конца матча обе команды перехватывали инициативу друг у друга, а развязка наступила на 77-й минуте. С углового победный мяч забил Гонсало Плата – 2:1 в пользу Эквадора.

В параллельном матче Кот-д'Ивуар "на классе" победил Кюрасао – 2:0.

Что дальше для команд группы Е?

Германия заняла первое место, поэтому в первом раунде плей-офф сыграет с одной из третьих команд. Кот-д'Ивуар померяется силами со второй командой из квартета I, где соперником африканской команды станет худшая команда из пары Франция – Норвегия.

Команда Кюрасао завершила свой путь на Мундиале. А вот Эквадор, занявший третье место в таблице, проходит дальше. Представители Южной Америки уже точно станут одной из восьми третьих команд, которые выйдут в 1/16 финала.