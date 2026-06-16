Иран вынужден покинуть США после ничьей с Новой Зеландией

Главный тренер сборной Ирана раскритиковал организаторов турнира после матча первого тура против Новой Зеландии. Команде не разрешили остаться в США даже на короткое время.

Иран сумел набрать первый очко в стартовом матче против Новой Зеландии. Однако главный тренер этой сборной Амир Галено после матча говорил о других вещах, передает 24 Канал.

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В чем проблема Ирана?

С началом турнира Иран стал первой сборной-участницей чемпионатов мира по футболу, страна которой находится в военном конфликте. Долгое время их участие в соревнованиях было под вопросом, а когда стало известно, что представитель азиатского континента выступит – сборную обязали жить за пределами США.

После матча против Новой Зеландии тренер иранских футболистов Амир Галенои пожаловался, что возвращаться в Мексику придется сразу после матча

Мы провели столько времени в полете, и нам даже не дали времени восстановиться. После игры нам сказали, что мы должны немедленно уехать. Для нас очень важно иметь время на восстановление, но нам сказали вернуться в наш лагерь в Тихуане, и мы очень обеспокоены этим,

– заявил тренер Ирана.

Отметим, что в Лос-Анджелес национальная команда прибыла за день до игры против новозеландцев, поэтому, вероятно, примерно такой график вылета из страны там и ожидали.

Участие Ирана в чемпионате мира: что известно?

В конце февраля президент США Дональд Трамп начал военную операцию против Ирана, которая с различной интенсивностью продолжается до сих пор.

В марте министр спорта Ирана Ахмад Доньямали призвал ФИФА лишить США права проводить Мундиаль. Были также и разговоры об отказе футболистам в визах в Соединенные Штаты или же о снятии команды с турнира.

Следующий матч Иран сыграет против Бельгии в Инглвуде, где проходил поединок против Новой Зеландии. Игра запланирована на 21 июня. 27 июня подопечные Амира Галеной сразятся в Сиэтле против Египта.