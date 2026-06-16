При этом команда из Океании дважды выходила вперед, но оба раза досадно упускала преимущество. Героем матча стал нападающий, выступающий в Шотландской Премьер-лиге, пишет 24 Канал.

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Иран – Новая Зеландия 2:2

Голы: Резаян, 32, Мохеби, 64 – Джаст, 7, 54

Несмотря на колоссальную разницу в 65 позиций в рейтинге ФИФА не в пользу новозеландцев, именно они выглядели интереснее и чаще попадали в ворота соперников. Уже на 7-й минуте это закончилось взятием ворот иранцев, а комбинация, приведшая к голу Элайджи Джаста, достойна восхищения.

Иран отыгрался на 32-й минуте, и здесь тоже практически все было разыграно "до верного", а голкиперу Новой Зеландии оставалось только развести руки. Автором первого гола Ирана на Мундиале стал Рамин Резаян, выступающий во внутреннем чемпионате за "Фулад".

После перерыва снова момент был у Джаста – нападающий шотландского "Мазервелла" стал одним из немногих форвардов этого турнира, которому удалось в первом матче оформить дубль.

Но иранцы снова восстановили паритет, и вдвойне досадно, что сделал это игрок из чемпионата страны-агрессора. Мохаммед Мохеби из Ростова удачно сыграл головой.

Обзор матча Иран – Новая Зеландия от MEGOGO – смотрите видео:

2:2 в итоге на стадионе в пригороде Лос-Анджелеса. Украинские болельщики теперь возлагают надежды сначала на Бельгию, с которой Иран сыграет 21 июня, а затем и на Египет, который будет сдерживать игроков из страны "шахидов" 27 июня.