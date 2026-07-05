Однако игроки и тренерский штаб команды радовались подаркам недолго. Им пришлось все вернуть, чтобы избежать проблем с ФИФА, вплоть до дисквалификации из соревнований, пишет 24 Канал.

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Что случилось со сборной Мексики на Мундиале?

Известный контент-мейкер Стивен Делеонардис, известный на YouTube как Stevewilldoit, решил отблагодарить сборную Мексики за то, что поставил на их победу над Эквадором 2 миллиона долларов и получил приличный выигрыш.

Блогер подарил всем футболистам и членам тренерского штаба часы Rolex общей стоимостью около 1 миллиона в американской валюте. Мексиканцам такой жест очень понравился: они даже подбросили ютубера в воздух, как это принято делать с тренерами после победы.

Но радость от роскошных подарков быстро закончилась. Оказывается, кодекс этики ФИФА прямо запрещает футболистам получать ценные призы и подарки, имеющие "более чем символическую стоимость". За нарушение этой нормы грозят санкции – от штрафов до даже дисквалификации с турниров под эгидой организации.

На всякий случай в мексиканской федерации решили вернуть все часы и подчеркнули в своем заявлении, что блогер дарил подарки по собственной инициативе.

Сколько Мексика уже заработала на Мундиале?

Футболистам и тренерам мексиканской сборной не стоит сильно расстраиваться – на самом деле на домашнем чемпионате мира они уже заработали призовых в 15 раз больше, чем стоимость часов.

Именно 15 миллионов долларов составляет выплата ФИФА для команд, дошедших до стадии 1/8 финала. И это не считая тех 10,5 миллионов, которые получил каждый участник турнира, независимо от результатов, просто за сам факт выхода в финальную часть.

Если мексиканцам удастся обыграть сборную Англии и выйти в четвертьфинал, то их призовые составят уже минимум 19 миллионов долларов. Чемпиона мира ждет чек на сумму 50 миллионов в американской валюте.