Путь норвежцев к чемпионату мира и их выступления на турнире заслуживают особого внимания. А о том, как команда прошла этот путь и какой прием ей устроили по возвращении домой, расскажет 24 Канал.

Как встретили сборную Норвегии дома после ЧМ-2026?

Еще в воздухе самолет с футболистами встретил почетный эскорт истребителей, а в столице их ждал грандиозный праздник.

Главные торжества развернулись на площади перед королевским дворцом в Осло, где собралось почти 100 тысяч болельщиков. Команду лично приветствовали король Харальд V и кронпринц Хокон.

Внимание соцсетей привлек защитник Юлиан Рюерсон. Из-за травмы, полученной в последней игре, он пришел на официальное рукопожатие с монархом в обычных резиновых вьетнамках. Его вид мгновенно стал поводом для вирусных шуток.

Главная звезда и лицо атаки норвежцев Эрлинг Холанд, забивший 7 голов в ходе турнира, удивил СМИ еще в аэропорту. С трапа самолета он сошел с необычным сувениром из Техаса – чучелом енота с бутылкой.

Однако нападающий был вынужден досрочно покинуть празднование. Из-за четырехчасовой задержки рейса из США Голанд и его коллега Сандер Берге в спешке отправились на другой самолет.

Эрлингу и Сандеру пришлось успеть на самолет,

– пояснил главный тренер Столе Сольбаккен перед началом парада.

Из-за спешки Голанд пропустил кульминацию дня. Сборная вместе с королевской семьей вышла на балкон дворца. Вместе с огромной толпой они устроили традиционный флешмоб "гребля викингов", который стал вирусным трендом этого ЧМ. Темп на барабанах задавал лично кронпринц Хокон.

Напомним, что на ЧМ-2026 Норвегия вышла со второго места из сложной группы I, где соревновалась с Францией, Сенегалом и Ираком. Норвежская сборная завершила свое выступление, уступив в драматическом четвертьфинале сборной Англии.

После дворца команда отправилась на парад по улицам Осло в открытом двухэтажном автобусе.

Интересно, что официальную заявку сборной Норвегии на ЧМ-2026 лично объявил король Норвегии Харальд V. Выход на чемпионат мира имел для страны огромное национальное значение, поэтому 89-летний монарх собственноручно зачитал список из 26 футболистов.