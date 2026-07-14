Сборной Норвегии устроили королевский прием после ЧМ-2026, Голанд даже привез енота

Сборная Норвегии впервые за 28 лет пробилась на чемпионат мира-2026. Еще до начала турнира эта команда уже подарила болельщикам немало ярких моментов.

Путь норвежцев к чемпионату мира и их выступления на турнире заслуживают особого внимания. А о том, как команда прошла этот путь и какой прием ей устроили по возвращении домой, расскажет 24 Канал.

Как встретили сборную Норвегии дома после ЧМ-2026?

Еще в воздухе самолет с футболистами встретил почетный эскорт истребителей, а в столице их ждал грандиозный праздник.

Главные торжества развернулись на площади перед королевским дворцом в Осло, где собралось почти 100 тысяч болельщиков. Команду лично приветствовали король Харальд V и кронпринц Хокон.

Внимание соцсетей привлек защитник Юлиан Рюерсон. Из-за травмы, полученной в последней игре, он пришел на официальное рукопожатие с монархом в обычных резиновых вьетнамках. Его вид мгновенно стал поводом для вирусных шуток.

Julian Ryerson roubou a cena durante a recepção da seleção da Noruega no Palácio Real de Oslo ao aparecer usando chinelos.



Como se não bastasse, ele também publicou uma foto no Instagram exibindo os chinelos, acompanhada da legenda:



– “Havaianas para a vida.” ? pic.twitter.com/CdcGJF13E6 – Bundesliga Insider (@BundesInsider) July 13, 2026

Главная звезда и лицо атаки норвежцев Эрлинг Холанд, забивший 7 голов в ходе турнира, удивил СМИ еще в аэропорту. С трапа самолета он сошел с необычным сувениром из Техаса – чучелом енота с бутылкой.

Однако нападающий был вынужден досрочно покинуть празднование. Из-за четырехчасовой задержки рейса из США Голанд и его коллега Сандер Берге в спешке отправились на другой самолет.

Эрлингу и Сандеру пришлось успеть на самолет,

– пояснил главный тренер Столе Сольбаккен перед началом парада.

It followed me home pic.twitter.com/IwMhgv0CAb – Erling Haaland (@Erling) July 13, 2026

Из-за спешки Голанд пропустил кульминацию дня. Сборная вместе с королевской семьей вышла на балкон дворца. Вместе с огромной толпой они устроили традиционный флешмоб "гребля викингов", который стал вирусным трендом этого ЧМ. Темп на барабанах задавал лично кронпринц Хокон.

Напомним, что на ЧМ-2026 Норвегия вышла со второго места из сложной группы I, где соревновалась с Францией, Сенегалом и Ираком. Норвежская сборная завершила свое выступление, уступив в драматическом четвертьфинале сборной Англии.

После дворца команда отправилась на парад по улицам Осло в открытом двухэтажном автобусе.

The national team is parading through Oslo in an open-top bus from the Royal Palace to City Hall, as people line the streets to celebrate Norway’s historic World Cup achievement. pic.twitter.com/aAXJn7Z6vk – Joakim (@joakial_) July 13, 2026

Интересно, что официальную заявку сборной Норвегии на ЧМ-2026 лично объявил король Норвегии Харальд V. Выход на чемпионат мира имел для страны огромное национальное значение, поэтому 89-летний монарх собственноручно зачитал список из 26 футболистов.