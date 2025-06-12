Скандал с Левандовским не удалось замять: сборная Польши осталась без тренера

Накануне в сборной Польши по футболу произошел громкий скандал. Ее главная звезда Роберт Левандовский отказался играть за национальную команду, пока ее будет возглавлять Михал Пробеж.

В четверг, 12 июня, в этом вопросе была поставлена точка. Главный тренер сборной Польши подал в отставку, сообщает 24 Канал со ссылкой на PZPN.

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Пробеж покинул сборную Польши

Польский футбольный союз принял ее. Стороны поблагодарили друг друга за сотрудничество, а уже экс-наставник "орлов" коротко прокомментировал свое решение.

Я пришел к выводу, что в ситуации, которая сложилась, лучшим решением на благо сборной будет моя отставка. Выполнение этой функции было осуществлением моих профессиональных мечтаний и самой большой честью в моей жизни,

– сказал Пробеж.

Детально он не объяснил свое решение. Но очевидно, что специалист его принял из-за скандала с Робертом Левандовским, который разгорелся несколько дней назад.

Тогда нападающий Барселоны был возмущен тем, что Михал Пробеж лишил его капитанской повязки. Он выдвинул четкий ультиматум – не будет играть за сборную, пока у нее не сменится главный тренер.

К слову. Михал Пробеж возглавлял "бело-красных" с сентября 2023 года. За это время под его руководством команда провела 20 матчей, в которых одержала десять побед при четырех ничьих и шести поражениях.

Отметим, что сейчас сборная Польши занимает третье место в отборочной группе на ЧМ-2026, где ее соперниками являются: Финляндия, Нидерланды, Литва и Мальта. Кто станет преемником Михала Пробежа пока неизвестно.