В Кракове произошла трагедия, которая имеет отношение к польскому футболу. После инцидента в одном из ресторанов города умер бизнесмен из США Томас Кокосинский, сообщает 24 Канал со ссылкой на Eurosport.

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Ужасная смерть в Польше

Случай произошел 4 июня, когда американец польского происхождения обедал варениками. Во время приема пищи Томаш подавился одним из них и потерял сознание.

Кокосинского срочно доставили в местную больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, однако сердце бизнесмена все же остановилось 10 июня.

Причиной смерти 42-летнего мужчины стало серьезное повреждение мозга. Отметим, что Томаш последние 15 лет возглавлял компанию Metalogic Industries, которая занимается электроникой.

Его визит в Польшу был связан с планами инвестировать в футбольный клуб Висла. Знаменитая команда аж 14 раз становилась чемпионом страны, но сейчас переживает непростые времена во втором дивизионе.

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Кокосинский намеревался стать миноритарным акционером Вислы и инвестировать в команды около 5 миллионов долларов. Президент краковского клуба Ярослав Крулевский признался, что Томаш нередко любил посещать матчи Вислы.

Ранее в польском футболе возник скандал с Робертом Левандовским. Звездный нападающий Барселоны отказался играть за сборную Польши под руководством Михала Пробежа. У игрока возник конфликт с наставником.