С началом полномасштабного вторжения Никита Козубенко присоединился в ряды НГУ. Защищая Украину от врага, он погиб, пишет 24 канал со ссылкой на Федерацию Украины по прыжкам в воду.

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Что известно о Никите Козубенко

Никита Козубенко является уроженцем Николаева и еще с детства связал свою жизнь со спортом. Он начал заниматься еще в юности и посвятил спорту много лет.

Он стал мастером спорта Украины, а с 2017 года работал тренером по прыжкам в воду, имея вторую тренерскую категорию. В 2018 году окончил Черноморский государственный университет имени Петра Могилы.

"В самые тяжелые для страны времена Никита стал в ряды защитников - взял оружие в руки и вступил в Национальную гвардию Украины, чтобы защищать родную землю", – сообщается в обращении Федерации.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким Никиты Козубенко. Вечная память защитнику!