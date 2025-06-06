Украинская легкоатлетка неоднократно помогала ВСУ, находясь в тылу. Алина Шух сообщила о начале военной службы в своем Instagram, пишет 24 канал со ссылкой на соцсети спортсменки.

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Алина Шух поступила в ВСУ

По ее словам, путь к службе длился 2,5 месяца – от обращения в территориальный центр комплектования до оформления всех документов. В течение этого периода она перенесла разрыв мышцы, операцию, инфекцию и столкнулась с отсутствием полноценного восстановления. В то же время прошла подготовку с дронов, разведки, FPV, тактической медицины, тактики и навигации.

КМБ, ожидания, неопределенность, переезд и... абсолютно новая жизнь. Жизнь, полная смыслов, искренности, эмоций и главное – людей. Настоящих. Лучших. Героев,

– написала Алина.

Она отметила, что в течение нескольких лет полномасштабной войны делала все возможное в тылу: руководила волонтерским центром, участвовала в международных мероприятиях, давала интервью иностранным СМИ, реализовывала волонтерские инициативы и проводила образовательные мероприятия по финансовой грамотности для военных, ветеранов и их семей.

Шух рассказала, что сейчас работает с иностранными военными из 15 стран, которые приехали защищать Украину. Она занимается англоязычными бойцами, помогая на всех уровнях – от рекрутинга и подготовки к решению бытовых вопросов и организации миссий.

"Никогда не чувствовала себя так на своем месте. Никогда так много искренне не смеялась. Никогда не видела, что столько людей могут работать так много, серьезно и целенаправленно", – призналась спортсменка.

Она подчеркнула, что каждый день на фронте для нее имеет особую ценность.

Отметим, что Алина Шух является чемпионкой мира 2018 года среди юниоров в метании копья, чемпионкой Европы в семиборье среди юниоров и юношей.