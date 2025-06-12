У Кракові сталась трагедія, яка має відношення до польського футболу. Після інциденту в одному із ресторанів міста помер бізнесмен зі США Томас Кокосінський, повідомляє 24 Канал з посиланням на Eurosport.

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Жахлива смерть у Польщі

Випадок відбувся 4 червня, коли американець польського походження обідав варениками. Під час прийому їжу Томаш подавився одним із них та втратив свідомість.

Кокосінського терміново доставили до місцевої лікарні та підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Лікарі кілька днів боролись за його життя, однак серце бізнесмена все ж зупинилось 10 червня.

Причиною смерті 42-річного чоловіка стало серйозне ушкодження мозку. Відзначимо, що Томаш останні 15 років очолював компанію Metalogic Industries, яка займається електронікою.

Його візит у Польщу був пов'язаний із планами інвестувати у футбольний клуб Вісла. Славетна команда аж 14 разів ставала чемпіоном країни, але зараз переживає непрості часи у другому дивізіоні.

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Кокосінський мав намір стати міноритарним акціонером Вісли та інвестувати у команди близько 5 мільйонів доларів. Президент краківського клубу Ярослав Крулевський зізнався, що Томаш нерідко любив відвідувати матчі Вісли.

Раніше у польському футболі виник скандал із Робертом Левандовським. Зірковий нападник Барселони відмовився грати за збірну Польщі під керівництвом Міхала Пробєжа. У гравця виник конфлікт із наставником.