Головним героєм відео, який зупинив буйного клієнта, став Гленн Пор'є. Працівник виявився двоюрідним братом бійця UFC Дастіна Пор'є, повідомляє 24 канал із посиланням на MMA Uncensored.

Читайте також Показав фірмового ляпаса: росіяни розшукують зірку UFC через скандал на шоу

Нокаутував не гірше за брата

На відео можна побачити, як відвідувач кинувся з кулаками на Гленна Пор'є. Однак кузен Дастіна продемонстрував справжні бійцівські навички.

Гленн вдало ухилявся від ударів агресивного клієнта та добре тримав дистанцію. А потім знайшов момент та контратакував, збивши суперника з ніг одним влучним ударом.

Відео, як Гленн Пор'є нокаутував відвідувача:

Нагадаємо, що сам Дастін Пор'є битиметься 20 липня проти Макса Холловея за титул BMF. Це буде останній бій 36-річного американця, який оголосив про завершення кар'єри після поєдинку.