Главным героем видео, который остановил буйного клиента, стал Гленн Порье. Работник оказался двоюродным братом бойца UFC Дастина Порье, сообщает 24 канал со ссылкой на MMA Uncensored.

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Нокаутировал не хуже брата

На видео можно увидеть, как посетитель бросился с кулаками на Гленна Порье. Однако кузен Дастина продемонстрировал настоящие бойцовские навыки.

Гленн удачно уклонялся от ударов агрессивного клиента и хорошо держал дистанцию. А потом нашел момент и контратаковал, сбив соперника с ног одним точным ударом.

Видео, как Гленн Порье нокаутировал посетителя:

Напомним, что сам Дастин Порье сразится 20 июля против Макса Холлоуэя за титул BMF. Это будет последний бой 36-летнего американца, который объявил о завершении карьеры после поединка.