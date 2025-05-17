Однако Диас сильно пожалел, приняв решение работать в России. Еще до начала шоу состоялся скандальный эпизод с участием Нейта и одного из участников, сообщает 24 канал со ссылкой на MMA Pros Pick.

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Диас сбежал из России

Один из участников перед шоу пытался сзади схватить Нейта Диаса и выполнить удушающий прием прямо на камеру. Однако американец успел среагировать и выписал свою фирменную пощечину.

После этого на съемочной площадке шоу ситуация обострилась. Звезда UFC покинул съемки и исчез, ведь россияне планируют разобраться с ним, по их мнению, за "проявление неуважения".

Россияне ищут Нейта Диаса в Таиланде. Пока неизвестно местонахождением звезды UFC, хотя американский боец активно ведет свою страницу в социальной сети инстаграм.

Напомним, что последний раз Нейт Диас выходил в октагон в 2022 году. В сентябрьском поединке на турнире UFC 279 американец болевым приемом одолел Тони Фергюсона.