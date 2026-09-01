Хотят сыграть против Украины: россияне оспаривают отстранение от чемпионата мира

Федерация хоккея России подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в связи с недопуском ее сборных к чемпионату мира-2027. Если россиянам удастся отменить ограничения, они потенциально могут сыграть против Украины.

Российская сторона не согласна с решением Международной федерации хоккея и пытается через суд вернуть свои команды в международные соревнования, сообщает эта организация на своем сайте. Слушания по делу должны состояться уже в конце октября.

Россия обжалует решение IIHF

Федерация хоккея России обратилась в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) с апелляцией на решение Рады IIHF, которая в конце июля подтвердила отстранение российских команд от международных турниров.

Ранее Дисциплинарный совет IIHF отменил предыдущее решение Рады IIHF о недопуске российских сборных к соревнованиям сезона-2026/27. В ведомстве заявили, что приведенные аргументы и отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности.

Однако это решение не стало окончательным. Рада IIHF в конце июля вновь подтвердила ограничения для российских команд. Именно его теперь пытается обжаловать Федерация хоккея России.

Слушания в CAS запланированы на конец октября. До этого момента россияне остаются отстраненными от международных соревнований.

Украина сыграет в элите ЧМ-2027

Чемпионат мира-2027 по хоккею среди мужчин пройдет в Германии. Особое значение турнир будет иметь для сборной Украины, которая после 20-летнего перерыва вернется в элитный дивизион.

Украинская команда будет выступать в группе А. Ее соперниками станут Швейцария, Финляндия, Швеция, Германия, Латвия, Австрия и Словения.

В случае удовлетворения российской апелляции и возвращения сборной России к международным соревнованиям может сложиться ситуация, при которой украинцы встретятся с россиянами на одном турнире.